Preocupación por ataques a balazos y pedradas contra camiones y colectivos brasileños

La seguridad en el Puente Internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas de Paso de los Libres se encuentra en el centro de la escena tras un grave incidente. Un camionero brasileño denunció haber recibido disparos cuando se dirigía hacia el límite con Uruguayana. El hecho despertó una fuerte preocupación entre los transportistas que utilizan este corredor clave de Corrientes.

El conductor relató en un video que se viralizó que escuchó al menos un impacto contra la cabina de su camión. Por temor a su vida, aceleró hasta llegar a un sector custodiado por personal de Gendarmería Nacional.

Proyectil impactó la carrocería

Impacto 92.3 – Paso de los Libres

El camionero contó que los efectivos de Gendarmería arribaron minutos más tarde. Confirmaron que el proyectil dañó parte de la carrocería de la unidad, quedando a pocos centímetros de alcanzarlo.

El episodio ocurrió en el acceso al Puente Internacional, y se suma a una serie de agresiones reportadas en las últimas semanas.

Denuncias de ataques reiterados

Este incidente no es aislado. En las últimas semanas, se registró un incremento de agresiones en la zona, según denuncias de choferes de ómnibus, camioneros y automovilistas. Los ataques más reportados son con piedras en inmediaciones del Cotecar.

Estos hechos han afectado a unidades de larga distancia, camiones de carga y vehículos particulares que transitan por el corredor internacional entre Argentina y Brasil.

Aunque aún se desconocen los motivos y los responsables de estas acciones violentas, la reiteración de los incidentes genera alarma en ambos lados de la frontera. Transportistas y vecinos solicitaron una mayor presencia preventiva de fuerzas federales y controles permanentes.

Las autoridades fueron notificadas formalmente de la situación. Se espera que en los próximos días se refuercen las medidas de seguridad en la zona. Los episodios continúan bajo investigación para determinar la autoría y el objetivo de las agresiones.