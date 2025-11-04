Corrientes: la Policía secuestró plantas de marihuana en una vivienda de Tatacuá

Un operativo policial se desarrolló en la ciudad correntina de Tatacuá durante la tarde del martes, donde secuestraron plantas de marihuana en una vivienda.

Según informaron fuentes oficiales, durante el procedimiento se secuestraron varias plantas de marihuana y distintos elementos vinculados a la investigación, en el marco de la Ley de Estupefacientes.

Investigación en curso

El operativo estuvo encabezado por la comisario Liliana Silvia Silva, quien supervisó el procedimiento y coordinó las acciones con la Justicia. En el lugar, también trabajó personal especializado de fuerzas provinciales, encargado de realizar los peritajes y preservar las pruebas.

La investigación continúa para establecer el origen y el destino de las sustancias encontradas, mientras se aguardan las disposiciones judiciales para avanzar con el caso.

*Con información de FM La Ruta