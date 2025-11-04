Recuperaron un chancho más de 200 kilos en Corrientes

Un productor ganadero de Concepción denunció este martes la desaparición de un chancho de más de 200 kilos, tras lo cual la Policía Rural y Ecológica de esa localidad inició un rápido trabajo de investigación.



El hecho sucedió en el Paraje Paso Lucero donde el dueño del animal describió a los efectivos que responde al nombre de Moto Moto.

Inmediatamente, comenzaron a hablar con los vecinos de la zona y consiguieron información de que en se encontraría en un campo cercano en poder de los empleados de una estancia.

En consecuencia, la comitiva policial tomó contacto con los trabajadores rurales que de manera voluntaria accedieron a entregar el porcino a su dueño. Desde la Policía aclararon que que se sustanció ningún procedimiento judicial.