Gustavo Valdés viajó a Paraguay y se reunió con Santiago Peña: la agenda que desarrollará

El gobernador Gustavo Valdés desarrolla este martes una agenda de trabajo en Paraguay junto al presidente de ese país, Santiago Peña. El encuentro tiene lugar en la localidad de Humaitá, departamento de Ñeembucú, donde se realizarán actividades oficiales e inauguraciones vinculadas a la integración regional.

“Compartimos un cordial saludo previo”, expresó Valdés a través de sus redes sociales antes de iniciar las reuniones con el mandatario paraguayo.

Reuniones y participación correntina

Del encuentro también participan el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, y el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, en representación del municipio correntino.

La visita forma parte de las acciones de cooperación institucional entre Corrientes y Paraguay, que mantienen vínculos históricos por su cercanía geográfica y sus proyectos conjuntos en materia de infraestructura y desarrollo económico.