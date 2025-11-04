Fronteras Seguras Corrientes: cómo es el megaoperativo en las rutas 14 y 94 con cobertura de más de 400 kilómetros

La Policía de Corrientes, en un esfuerzo coordinado a nivel regional, llevará adelante un dispositivo especial de seguridad junto a las fuerzas nacionales de Argentina, Brasil y Uruguay. La acción, enmarcada en las "Fronteras/Divisas Seguras – Operaciones Simultáneas 2025", se desarrollará de forma conjunta entre el 4 y el 12 de noviembre.

Conforme a lo establecido en el Plan Operacional JP N°24/25, el operativo tiene como objetivos principales garantizar el mantenimiento del orden público, la seguridad vial y la prevención del delito, mediante una distribución estratégica de recursos en la vasta zona de frontera.

Despliegue estratégico en tres unidades regionales

El despliegue de recursos humanos y materiales estará bajo la supervisión directa del Comando Superior Policial y se enfocará en las jurisdicciones de las Unidades Regionales III (Curuzú Cuatiá), IV (Paso de los Libres) y V (Santo Tomé).

Participarán activamente diversas dependencias especializadas de la fuerza provincial, incluyendo la Dirección General de Coordinación e Interior, la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica, la Dirección General de Seguridad Vial, la Dirección General de Grupos Especiales y personal de la División Científica y Pericias.

Cobertura de 400 kilómetros y corredor sanitario

Durante el desarrollo del dispositivo, se implementarán operativos terrestres coordinados sobre dos arterias clave de la provincia: la Ruta Nacional N.º 14 y la Ruta Provincial N.º 94.

La cobertura abarcará más de 400 kilómetros dentro del territorio provincial, extendiéndose desde la localidad de Mocoretá hasta el límite con la provincia de Misiones. De esta forma, se busca garantizar la vigilancia y prevención en las principales vías de acceso y tránsito fronterizo.

Además de las acciones de seguridad, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo. Esto asegurará una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, garantizando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales. La Policía destacó que todas las acciones se desarrollarán con profesionalismo, responsabilidad y compromiso del personal interviniente.