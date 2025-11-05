Intentó cometer un arrebato y al escapar chocó contra un cesto de basura

Un motochorro fue atrapado en Corrientes después de intentar cometer un arrebato y chocar contra un cesto de basura mientras escapaba. Vecinos del lugar lograron reducir al delincuente antes de entregarlo a la Policía.
El incidente ocurrió este miércoles en la avenida Sarmiento, entre las calles Gutenberg y Teniente Cundon. El móvil C-328 del Destacamento San Marcos, que patrullaba la zona, recibió un llamado del Sistema Integral de Seguridad 911 solicitando presencia policial debido a que vecinos habían demorado a una persona sospechosa.
Al llegar al lugar, los testigos explicaron que el sospechoso había intentado sustraer una riñonera minutos antes y, en su huida en motocicleta, impactó contra un cesto de basura. El acusado, de 32 años, fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía en turno junto a la moto Honda Titan de 150 cc que conducía. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana."