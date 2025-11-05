Intentó cometer un arrebato y al escapar chocó contra un cesto de basura

Un motochorro fue atrapado en Corrientes después de intentar cometer un arrebato y chocar contra un cesto de basura mientras escapaba. Vecinos del lugar lograron reducir al delincuente antes de entregarlo a la Policía.



El incidente ocurrió este miércoles en la avenida Sarmiento, entre las calles Gutenberg y Teniente Cundon. El móvil C-328 del Destacamento San Marcos, que patrullaba la zona, recibió un llamado del Sistema Integral de Seguridad 911 solicitando presencia policial debido a que vecinos habían demorado a una persona sospechosa.

Al llegar al lugar,El acusado, de 32 años, fue aprehendido y puesto a disposición de la Fiscalía en turno junto a la moto Honda Titan de 150 cc que conducía. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Séptima Urbana."