Corrientes: tras una investigación secuestran un vehículo vinculado a un caso de estafa

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró un vehículo en ciudad Capital, el cual está vinculado a un caso de defraudación y estelionato.

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, junto a la Comisaría VII Urbana, en el marco de una investigación por defraudación por retención indebida y estelionato.

La investigación permitió localizar un automóvil marca Renault, modelo Kangoo, vinculado al caso. La autoridad fiscal interviniente diligenció el secuestro del rodado.

Cabe recordar que el delito de estelionato se constituye cuando alguien vende, grava (hipoteca) o arrienda un bien como si fuera propio, cuando en realidad ya está comprometido (embargado, hipotecado, o pertenece a otra persona).

El vehículo fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia mencionada, donde se continuaron con los trámites de rigor.

