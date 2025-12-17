El gobierno de Chaco pidió que el clan Sena sea trasladado a cárceles federales

El gobierno de Chaco pidió que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, sean trasladados a cárceles federales. La información fue confirmada por el ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, en una rueda de prensa que dio este miércoles.

El ministro explicó que, para que se cumpla esta medida, “hace falta cupo y que se cumplan los perfiles criminológicos que establece el Servicio Penitenciario Federal”.

Y agregó: “Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para que estos delincuentes condenados vayan a las cárceles federales”.

Este martes, se conoció que César Sena y su padre fueron trasladados al Complejo de Villa Barberán y pasaron a compartir celda debido a la fuga de Luz Mía Di Batista, alias “La Barby”, una conocida presa trans que fue recapturada este lunes en Corrientes.

Su escape provocó temor dentro del Servicio Penitenciario de Resistencia ante la posible fuga de otros reclusos, por lo que decidieron tomar medidas extremas para evitar mayores inconvenientes.

El pabellón que comparten padre e hijo impide el contacto con los otros presos. Además, tiene acceso a un patio interno del que podrán hacer uso desde las 7 y hasta las 19 sin restricciones.

Debido a sus comodidades, esta celda es considerada un espacio VIP hasta por el propio personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).

Según informó Diario Chaco, la jueza Dolly Fernández definirá las sentencias para el clan Sena y los colaboradores el 10 de febrero de 2026.

Durante las audiencias de cesura, la Fiscalía y la querella pidieron cadena perpetua para el clan, mientras que la defensa insistió en la inconstitucionalidad.

En tanto, la Fiscalía pidió cinco años y 10 meses para Gustavo Obregón y Fabiana González, mientras que la defensa solicitó la pena mínima de un año. En cambio, la querella pidió seis años para estos condenados.

Para Gustavo Melgarejo, la Fiscalía pidió dos años y 10 meses de cumplimiento efectivo, la querella pidió tres años y la defensa pidió condena en ejecución condicional. Según indicó el diario chaqueño, Melgarejo fue liberado tras el veredicto, pero podría volver a prisión si la magistrada convalida la solicitud de la Fiscalía o la querella.

