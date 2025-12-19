La Federal desbarató un "kiosco narco" familiar en Goya y detuvo a cuatro personas

Un operativo de precisión de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió desmantelar un centro de venta de estupefacientes que operaba bajo la modalidad de "kiosco narco" en la ciudad correntina de Goya.

La intervención terminó con cuatro personas detenidas, todas integrantes de una misma familia que utilizaba su domicilio particular como base operativa para la comercialización de drogas.

La causa se inició en abril de 2024, tras denuncias que alertaban sobre movimientos sospechosos en una vivienda de la ciudad. A partir de allí, los agentes federales comenzaron una exhaustiva investigación que combinó tareas de campo con intervenciones telefónicas, logrando registrar las maniobras de venta y la estructura interna de la organización.

Allanamiento y secuestro de material

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal de Goya libró la orden de allanamiento para el inmueble identificado. Al ingresar, los efectivos de la PFA constataron las infracciones a la Ley 23.737 (Ley de Drogas) y procedieron a la detención de los sospechosos.

Durante la requisa, el personal policial logró incautar:

Cocaína: una cantidad importante ya fraccionada y lista para la venta.

Elementos de precisión: balanzas digitales utilizadas para el pesaje de las dosis.

Armamento: un arma de fuego con municiones.

Logística: dinero en efectivo y un motovehículo que, según las escuchas, era utilizado para realizar entregas bajo la modalidad de "delivery".

El vínculo familiar

Uno de los puntos más relevantes de la pesquisa fue la identificación de los roles dentro del clan. La investigación determinó que la comercialización no era un hecho aislado, sino una actividad coordinada por el núcleo familiar para distribuir las sustancias en distintos puntos de la ciudad.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal, mientras se analizan los teléfonos celulares secuestrados para determinar si existen conexiones con proveedores de mayor escala en la región o en provincias vecinas.