Hallaron a un menor que estaba desaparecido en Corrientes desde principios de octubre

La Policía de Corrientes informó que halló a un menor de edad que estaba desaparecido en Corrientes desde principios de octubre.

Se trata de J.N. Vazquez de 14 años, cuya desaparición fue radicada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor el pasado 9 de octubre de este año.

Fuentes oficiales confirmaron que el menor fue hallado por personal de la Comisaría II Urbana de Capital en buenas condiciones de salud.

Al respecto se notificó a la Unidad Fiscal interviniente en el caso y al denunciante de su desaparición.

En tanto que continúan las diligencias del caso en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor.

