Detienen a un hombre en Bella Vista cuando transportaba casi 100 kilos de carne en un auto

La Policía de Corrientes informó que detuvo a un hombre en Bella Vista, quien transportaba productos cárnicos en el baúl de un automóvil.

La detención fue realizada por personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, tras tomar conocimiento a través de la Prefectura Naval Argentina sobre la demora de un hombre identificado como J.L. Ojeda.

Ojeda fue interceptado en la zona de la arenera del río Paraná, sobre el kilómetro 1.062, quien se movilizaba en un automóvil marca Peugeot, modelo 504. Al realizar una inspección del vehículo se halló aproximadamente 100 kilos de carne de origen vacuno, sin documentación ni las condiciones sanitarias correspondientes.

Por tal motivo se informó del hecho al fiscal de Ufrac, Dr. Ramón Alfredo Muth, quien pidió la detención de Ojeda, el secuestro del rodado y la carne. Además, se iniciaron actuaciones de infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino, que castiga el comercio y/o distribución de productos alimenticios en condiciones irregulares.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continuaron con las diligencias de rigor.