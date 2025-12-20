¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

LORETO

Control sanitario en Corrientes: secuestraron carne en mal estado en una carnicería

Los productos presentaban signos de deterioro y restos de suciedad.

Por El Litoral

Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 16:36

La Policía de Corrientes secuestró productos cárnicos en mal estado durante un control sanitario realizado en una carnicería de la localidad de Loreto.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo tuvo lugar en un comercio del centro de la localidad. Durante la inspección, el personal constató la presencia de carne que no cumplía con las medidas sanitarias correspondientes.

Los productos presentaban signos de deterioro y restos de suciedad, por lo que fueron considerados no aptos para el consumo humano. Ante esta situación, se dispuso el secuestro de la mercadería.

Todo lo incautado fue trasladado a la comisaría, donde se iniciaron procedimientos judiciales por una presunta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino, que sanciona la venta de alimentos peligrosos para la salud pública.

