Empedrado: el nuevo intendente denunció el deterioro del municipio y la falta de recursos

El municipio de Empedrado atraviesa una situación crítica en materia de infraestructura, equipamiento y condiciones laborales, según afirmó el nuevo intendente Fernando “Chara” Echeverría.

El diagnóstico fue presentado este sábado 20 durante una conferencia transmitida por redes sociales oficiales.

Echeverría aseguró que la administración recibió un municipio “muy deteriorado”, con faltantes básicos para la prestación de servicios públicos. Mencionó la ausencia de herramientas básicas como palas, escobas y carretillas, además de maquinaria en mal estado o fuera de funcionamiento.

En ese contexto, el intendente señaló que los trabajadores municipales perciben salarios bajos y desarrollan tareas sin los recursos mínimos necesarios. Indicó que su gestión buscará mejorar las condiciones laborales y dotar de equipamiento al personal.

Difusión por redes sociales

La cuenta oficial del municipio compartió imágenes del estado de distintas áreas como Obras Públicas, Desarrollo Humano, Deportes y Tránsito. En las fotografías se observan instalaciones deterioradas y falta de mantenimiento en dependencias públicas.

Otro de los puntos señalados fue el estado de las calles de la localidad: presentan pavimento dañado, caños expuestos y problemas recurrentes de inundación. También se mencionaron deficiencias en comedores comunitarios y hogares de ancianos.

En relación con Obras Públicas, Echeverría detalló que, tras diez días de gestión, encontraron “tres carretillas rotas, escobas en mal estado, machetes y motoguadañas descompuestas” en una ciudad de unos 18 mil habitantes. “Así no se pueden sostener los servicios básicos”, sostuvo.

El intendente remarcó que no hay maquinaria adecuada para el arreglo de calles y adelantó que buscarán adquirir equipamiento y movilidad nueva. Para ello, anticipó que se presentarán proyectos ante el Concejo Deliberante en busca de respaldo institucional.

Finalmente, Echeverría indicó que será necesario ordenar las finanzas municipales y gestionar apoyo del Gobierno provincial.