Bajaban 280 kilos de carne vacuna ilegal a una carnicería sin controles de sanidad

En la ciudad de Monte Caseros la Policía sorprendió a comerciantes en plena descarga de 280 kilos de carne vacuna no apta para consumo humano, por lo cual se decomisó la mercadería y la Justicia ordenó además la clausura temporaria de la mercadería.

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (U.E.S.R. y E.) de esa ciudad desarticuló un faenamiento ilegal de carne en un comercio ubicado en calle Hipólito Irigoyen y pasaje Borba, frente al corsódromo municipal.

Según detallaron, los efectivos realizaban recorridas preventivas por la zona y detectaron una situación sospechosa en este local.

Observaron a un hombre descargando carne desde una camioneta Toyota Hilux blanca e ingresándola al comercio.

Al identificar a las personas involucradas,se constató que la propietaria del comercio, J.E.M., y el ciudadano J.M.M. no contaban con ninguna documentación habilitante para el faenamiento y venta de carne. Ante esta situación, se dio aviso a la superioridad de esa dependencia policial, quien se hizo presente en el lugar junto a personal de Bromatología municipal.

El. Entre los productos incautados se encontraban cuartos, costillares, paletas y espinazo, totalizando más de 280 kilos de carne.El médico veterinario Enrique Vianna examinó el producto y determinó que la carne no era apta para el consumo humano por carecer de sellos y controles sanitarios. Esta situación representaba un riesgo para la salud pública, ya que la carne podría estar contaminada y provocar enfermedades a los consumidores.Por disposición judicial, todo el producto secuestrado fue incinerado en el matadero municipal, en un procedimiento que contó con registro fotográfico y fílmico. Esta medida se tomó para evitar que la carne ilegal llegara al mercado y protegiera la salud de los ciudadanos.El operativo fue un golpe importante contra el comercio ilegal de carne en la región, en un compromiso de las autoridades para proteger la salud pública y la seguridad alimentaria. La carnicería "El Oso" ha sido clausurada temporalmente mientras se lleva a cabo la investigación, y se están tomando medidas para asegurar que no vuelva a funcionar hasta que cumpla con las normas sanitarias y legales.