Debajo una carga de sandías hallaron 100 kilos de carne ilegal de cerdo y vacuna

Un operativo de rutina montado sobre la Ruta Provincial N° 37, permitió detectar el traslado ilegal de 100 kilos de carne de cerdo y vacuna, sin ningún tipo de control sanitario, oculta debajo de decenas de unidades de sandías.



Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Gobernador Virasoro llevaba a cabo en el lugar un operativo de prevención y control vehicular cuando arribó una camioneta que circulaba en sentido Oeste-Este.



Se trataba de una Toyota Hilux que era conducido por un hombre mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Santo Tomé, quien manifestó transportar solo sandías para consumo.



Ante la falta de señal para comunicarse con la fiscalía, se trasladó el vehículo y al conductor a la dependencia policial para continuar con las diligencias.

Ya en sede policial, el Fiscal en turno dispuso el inicio de actuaciones de oficio por supuesta infracción al Artículo 206 del Código Penal.

