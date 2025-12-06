Trasladaba 49 vacunos en un camión buscado hacía cinco años por la Justicia

Un camionero de Paso de los Libres fue demorado en el puesto de control vial “San Jaime” de la Policía de Entre Ríos, con una carga de 49 animales vacunos con destino a la provincia de Córdoba. Los efectivos apostados en la Ruta Nacional 127, secuestraron un camión Volvo, al detectar un "pedido de secuestro activo por robo", denunciado el 10 de marzo de 2020, ante la Fiscalía Chajarí. Además la hacienda fue retenida por personal idóneo de Fucofa y Senasa tras la "constatación de 49 vacunos varios, con parásitos externos vivos -garrapatas-”