Demoraron a correntina con un vehículo robado, en un control vial de Entre Ríos

Una mujer de 28 años, oriunda de Esquina, Corrientes, fue demorada en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito de la Policía de Entre Ríos, cuando conducía un vehículo Volkswagen Vento con pedido de secuestro por robo automotor.

La conductora se dirigía, por la Autovía de la Ruta Nacional 14 "Gervasio Artigas", desde su domicilio hacia la provincia de Buenos Aires cuando fue interceptada por los agentes de la policía. Al verificar la documentación y el dominio del rodado, se descubrió que el vehículo había sido denunciado como robado y se encontraba con pedido de secuestro vigente, solicitado por la Unidad Fiscal 8. de La Matanza, Buenos Aires.

La fiscalía de Chajarí dispuso el secuestro formal del vehículo y la identificación de la conductora, quien continuará vinculada a la causa en trámite.