Abigeato en San Roque: hombre le robó una vaca a su excomprador

Un insólito caso de abigeato se registró en la localidad de San Roque, donde un hombre denunció a otro, el robo y faena de un animal vacuno. Lo sorprendente es que el acusado es la persona quien le había vendido una vaca hace 3 años, y ahora la llevó y faenó sin permiso del nuevo dueño, en el matadero municipal.

Según la denuncia, el animal, que aún tenía la marca y señal de Cardozo, -primer dueño- había sido retirado del campo de Cancian sin aviso previo y vendido en el matadero.

La Policía Rural y Ecológica de San Roque intervino en el caso y confirmó que el animal había ingresado al matadero, lo que llevó a Cardozo a admitir haber estado en el lugar y llevado animal al frigorífico.

En el establecimiento, Cancian reconoció el cuero de su vaca, lo que llevó al fiscal Dr. José Omar Casere a ordenar el secuestro del cuero y la demora de Cardozo por abigeato. El médico veterinario intervino en el caso y autorizó la entrega del cuero, que confirmaba la acción fraudulenta de Cardozo.