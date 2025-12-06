¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Claudio Polich suelo de Corrientes lluvias en Corrientes
Claudio Polich suelo de Corrientes lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TRABAJO DE LA POLICIA RURAL

Abigeato en San Roque: hombre le robó una vaca a su excomprador

Acusó del delito a la misma persona que hace tres años le vendió el vacuno

Por El Litoral

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 20:50

Un insólito caso de abigeato se registró en la localidad de San Roque, donde un hombre denunció a otro, el robo y faena de un animal vacuno. Lo sorprendente es que el acusado es la persona quien le había vendido una vaca hace 3 años, y ahora la llevó y faenó sin permiso del nuevo dueño, en el matadero municipal.
Según la denuncia, el animal, que aún tenía la marca y señal de Cardozo, -primer dueño- había sido retirado del campo de Cancian sin aviso previo y vendido en el matadero. 
La Policía Rural y Ecológica de San Roque intervino en el caso y confirmó que el animal había ingresado al matadero, lo que llevó a Cardozo a admitir haber estado en el lugar y llevado animal al frigorífico.
En el establecimiento, Cancian reconoció el cuero de su vaca, lo que llevó al fiscal Dr. José Omar Casere a ordenar el secuestro del cuero y la demora de Cardozo por abigeato. El médico veterinario intervino en el caso y autorizó la entrega del cuero, que confirmaba la acción fraudulenta de Cardozo.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD