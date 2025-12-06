¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Claudio Polich suelo de Corrientes lluvias en Corrientes
Claudio Polich suelo de Corrientes lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
INTERVINO LA POLICIA RURAL

Atraparon en Ituzaingó a un misionero con pedidos de captura

El hombre era buscado por causas de hurto, resistencia a la autoridad y lesiones 
 

Por El Litoral

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 21:25

Este sábado al mediodía, personal de la Policía Rural y Ecológica de  Ituzaingó, intervino tras un aviso del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre un hombre sospechoso en el barrio San Jorge de esa ciudad.
El individuo, sin remera, en short negro y con una mochila, fue hallado en aparente estado de ebriedad y carecía de todo tipo de documentación. Además, se negó a ser identificado por lo cual fue demorado preventivamente. En esas circunstancias se le secuestraron tres celulares y un ventilador roto cuya procedencia no pudo justificar.


En la dependencia polciial, se comprobó de que se trataba de Hugo Orlando Ramírez, oriundo de Posadas (Misiones), sobre quien pesaban dos pedidos de captura vigentes:
- Hurto simple y desobediencia judicial (04/07/2025)  
- Resistencia a la autoridad y lesiones leves (25/07/2025)
Por disposición de la Fiscal en turno Analía Moreyra, quedó alojado en Comisaría Primera de Ituzaingó.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD