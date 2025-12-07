Intensa búsqueda de una menor de edad desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad que desapareció en la ciudad Capital.

Se trata de Geraldine Adriana Ayala, de 15 años, quien se ausentó del Hogar María Nazareth el sábado 6 de diciembre. La denuncia de su desaparición se realizó este domingo en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, caso donde también interviene el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia.

Ayala responde a las siguientes características físicas:

1,60 metros de estatura.

Contextura física delgada.

Tez morena.

Ojos de color verde claro.

Cabello castaño claro con flequillo.

La última vez que fue vista, la menor traía puesto:

Top rojo.

Shorts de tela roja.

Crocs rosados.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a encontrar a la menor, puedan acudir ante la citada comisaría o llamar al 3794-505110; o la dependencia más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en Capital y 101 en el interior provincial.

