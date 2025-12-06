Corrientes: buscan a una pareja por estafa con la compra venta de un auto

Una pareja fue denunciada por estafa en la compra-venta de un vehículo en la ciudad de Corrientes. El denunciante, un ciudadano que se dedica a la compra-venta de automóviles, manifestó que el 20 de octubre pasado, un hombre identificado como "Titi" se presentó en su lugar de trabajo con intenciones de adquirir un vehículo Toyota Corolla.

Luego de acordar condiciones de compra, el 28 de octubre, "Titi" se presentó junto a su pareja, acordando un precio total de $25.000.000, entregando en ese acto $4.000.000 en efectivo y dos cheques electrónicos de $10.500.000 cada uno.

Sin embargo, cuando el denunciante intentó cobrar el primer cheque electrónico, se enteró de que no tenía fondos. Al dirigirse al domicilio aportado por los compradores, en el barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes, se enteró de que la mujer no residía allí desde hacía años.El vehículo fue encontrado en una agencia automotriz por avenida Independencia al 4.000, donde había sido entregado por la pareja para su reventa.Trabajó personal policial de la Dirección de Delitos Complejos e Informáticos (Didc) en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación. Secuestraron el vehículo implicado en las maniobras y la documentación correspondiente.El empleado de la agencia automotriz también denunció haber sido estafado por la pareja, quienes le vendieron el vehículo por $19.300.000. Al aportar documentaciones saltó que los acusados habrían realizado las verificaciones y denuncia de venta en la ciudad de Bella Vista, con intervención incluso de una escribanía local.La fiscalía en turno ordenó la investigación y el secuestro de los elementos.