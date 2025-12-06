Corrientes: un hombre se quemó todo el cuerpo al tocar un transformador eléctrico

Un hombre de 46 años sufrió quemaduras tras ingresar a la caseta de transformadores del Hospital Oncológico de Corrientes. Ocurrió este sábado al mediodía en la intersección de Chacabuco y Luis Braille.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por el 911 sobre la presencia de la persona con lesiones en la planta transformadora. Al llegar, el herido ya había sido trasladado en ambulancia hacia el Hospital Escuela, según confirmó el jefe de los Bomberos, Daniel Bertorello, a El Litoral.

La víctima

El hombre, identificado como J.R., recibió una toilette quirúrgica inicial y permanece internado en la unidad de terapia intensiva. Su evolución será monitoreada en las próximas horas debido a la gravedad de las lesiones.

Fuentes médicas indicaron que la persona contaría con antecedentes de consumo de drogas. Por su parte, desde Bomberos informaron que se sospecha que ingresó al lugar con la intención de robar cables del predio.