¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Mundial 2026 Claudio Polich suelo de Corrientes
Mundial 2026 Claudio Polich suelo de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
HOSPITAL ONCOLÓGICO

Corrientes: un hombre se quemó todo el cuerpo al tocar un transformador eléctrico

La persona de 46 años resultó con lesiones graves y fue trasladada al Hospital Escuela.

Por El Litoral

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 19:45

Un hombre de 46 años sufrió quemaduras tras ingresar a la caseta de transformadores del Hospital Oncológico de Corrientes. Ocurrió este sábado al mediodía en la intersección de Chacabuco y Luis Braille.

Los Bomberos Voluntarios fueron alertados por el 911 sobre la presencia de la persona con lesiones en la planta transformadora. Al llegar, el herido ya había sido trasladado en ambulancia hacia el Hospital Escuela, según confirmó el jefe de los Bomberos, Daniel Bertorello, a El Litoral.

La víctima

El hombre, identificado como J.R., recibió una toilette quirúrgica inicial y permanece internado en la unidad de terapia intensiva. Su evolución será monitoreada en las próximas horas debido a la gravedad de las lesiones.

Fuentes médicas indicaron que la persona contaría con antecedentes de consumo de drogas. Por su parte, desde Bomberos informaron que se sospecha que ingresó al lugar con la intención de robar cables del predio.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD