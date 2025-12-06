Corrientes: Policía y su pareja investigados por lavado de activos con carrera de caballos

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló en Corrientes una organización narcocriminal que utilizaba carreras de caballos con apuestas de alto valor económico para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

La investigación llevó adelante la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes, bajo órdenes emitidas por el Juzgado Federal de Corrientes y culminó con 10 allanamientos simultáneos y el secuestro de equinos valuados en más de 825 millones de pesos.

Entre los investigados está una sargento ayudante en actividad de la Policía de Corrientes y su pareja, un oficial retirado de la misma fuerza provincial, según confirmaron fuentes del caso

Además, aseguran que la organización había estado operando durante un año, utilizando las carreras de caballos como fachada para legitimar ganancias ilícitas, indicaron las fuentes a El Litoral. Las tareas de inteligencia fueron ejecutadas con gran sigilo, vigilancia discreta y amplio trabajo de campo, según describieron.

Los allanamientos se realizaron el viernes 5 de diciembre, y resultaron en la aprehensión de un hombre y una mujer, así como el secuestro de vehículos y equinos utilizados para apuestas ilegales.

El valor de los caballos incautados representa un duro golpe a la estructura financiera del grupo investigado. Los equinos quedaron bajo custodia del stud correspondiente, en calidad de depositario judicial.

La Justicia Federal de Corrientes ordenó la continuación de las diligencias investigativas y dispuso que los aprehendidos permanezcan supeditados al proceso judicial.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, se destacó el compromiso para combatir el lavado de activos y el narcotráfico, y se anunció que se intensificarán los controles y acciones coordinadas para prevenir este tipo de maniobras delictivas.