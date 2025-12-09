¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Cámara de Diputados de Corrientes Policía de Corrientes
CONTROL DE TRÁNSITO

Corrientes: detuvieron a un conductor ebrio en Itatí tras chocar su camioneta

Luego de manejar en zigzag, impactó contra un vehículo estacionado.

Por El Litoral

Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 10:24

Un hombre de 54 años fue demorado por la Policía de Itatí por conducir una camioneta en evidente estado de ebriedad. El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban tareas de prevención en la localidad.

El conductor circulaba en zigzag por calles Castor de León y Niella, y habría chocado contra otro vehículo estacionado. Al advertir signos de consumo de alcohol, los policías procedieron a su demora preventiva.

El hombre y la camioneta, una Fiat Strada, fueron trasladados a la comisaría local. No se reportaron heridos en el incidente.

 

