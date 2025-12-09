Corrientes: detuvieron a un conductor ebrio en Itatí tras chocar su camioneta

Un hombre de 54 años fue demorado por la Policía de Itatí por conducir una camioneta en evidente estado de ebriedad. El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban tareas de prevención en la localidad.

El conductor circulaba en zigzag por calles Castor de León y Niella, y habría chocado contra otro vehículo estacionado. Al advertir signos de consumo de alcohol, los policías procedieron a su demora preventiva.

El hombre y la camioneta, una Fiat Strada, fueron trasladados a la comisaría local. No se reportaron heridos en el incidente.