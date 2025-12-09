Egreso policial en Corrientes: 665 nuevos cabos y una “nueva etapa” contra el narcomenudeo

El gobernador Gustavo Valdés encabezó el acto de la 6° Promoción de Cabos de la Policía de Corrientes, realizado este martes en la Escuela de Policía de Santa Catalina.

Fueron 665 los egresados, tras dos años de formación en distintas sedes de la provincia.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó la profesionalización de la fuerza y la inversión en tecnología, infraestructura y formación: “Hoy estamos mejor preparados para proteger la seguridad, la integridad y los derechos de los ciudadanos de Corrientes”, expresó.

Más años de formación y títulos profesionales

El gobernador resaltó el cambio histórico en la currícula policial: antes un agente se recibía en seis meses, ahora un cabo requiere dos años, mientras que un oficial cursa cuatro. Indicó además que los egresados son Técnicos en Seguridad y pueden acceder a la licenciatura.

Valdés pidió a los flamantes cabos “patrullar con dedicación e integridad”, y advirtió que quien se aparte de la ley será desplazado de la fuerza.

Reconocimiento institucional

El jefe de la Policía, Miguel Ángel Leguizamón, remarcó que la jornada “marca un momento trascendental”, valoró la profesionalización de la fuerza y destacó el apoyo del Gobierno provincial.

La ceremonia incluyó la jura a la Bandera Nacional, entrega de diplomas y reconocimientos al mérito. Participaron autoridades provinciales, municipales, legisladores, fuerzas federales y familiares de los egresados.

La Ley de Narcomenudeo empieza a regir en febrero

En su discurso, Valdés anunció que ya firmó la reglamentación de la Ley de Narcomenudeo, la cual entrará en vigencia a partir del 1 de febrero.

Según sostuvo, la normativa permitirá iniciar “una nueva etapa más fortalecida de la Policía”, al combatir el microtráfico y su vínculo con el microdelito. Señaló que la medida se implementará junto a la Justicia provincial y fuerzas federales.