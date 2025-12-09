Insultos y agresiones al personal policial de Corrientes: un detenido

La Policía de Corrientes informó que el domingo detuvo a un hombre en la ciudad Capital tras agredir al personal policial cuando se lo intentó identificar.

En la noche del domingo, la Unidad Especial Antiarrebatos realizaba tarea de prevención en el barrio Quinta Ferré, donde observó a un automóvil marca Volkswagen, modelo Voyage, color blanco, cuyo conductor maniobraba en actitud sospechosa.

Por tal motivo, los efectivos realizaron señales lumínicas y sonoras para solicitar la detención del vehículo. Tras esto, el conductor intentó evadir al personal, pero este fue interceptado sobre calle Dávalos con intersección en Yerbal.

Cuando se solicitó al conductor que descendiera del vehículo para su identificación, pero este se negó a hacerlo, entorpeciendo el procedimiento, tras lo cual adoptó una actitud agresiva contra los agentes, insultando, amenazando y dando golpes de puño y escupiendo a los efectivos.

Por si fuera poco, el agresor arengó a los transeúntes del lugar, quienes comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los policías, obligando a la solicitud de apoyo de otras unidades. En este episodio, una mujer identificada con el apellido Caballero, agredió y lesionó a un personal femenino.

Tras la llegada de más oficiales, se procedió a despejar el lugar y a reducir al conductor del automóvil, identificándose a un hombre de 30 años, de apellido Zalazar, quien tiene domicilio en Riachuelo.

Caballero manifestó ser pareja de Zalazar y entorpeció el secuestro del vehículo al quitar las llaves del rodado y colgarse del mismo al momento de ser remolcado. Además de poner en riesgo su seguridad, se dio a la fuga.

Por otra parte, se constató que el detenido posee antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

Los demorados y el vehículo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría XI Urbana, donde se realizaron las diligencias de rigor. En tanto que en el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de turno.

