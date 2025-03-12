¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PASO DE LA PATRIA

En plena madrugada trasladaba costosos objetos de procedencia dudosa

El demorado posee amplios antecedentes delictivos.

Por El Litoral

Miércoles, 12 de marzo de 2025 a las 19:52

Durante la madrugada de este miércoles y en recorrida de prevención de ilícitos personal de la Comisaría de Distrito Paso de la Patria, demoraron a un joven en pleno traslado de varios elementos cuya procedencia no supo justificar.


En poder de esta persona, que además posee amplios antecedentes delictivos, procedieron al secuestro de una máquina hormigonera, herramientas, y una mochila con varias ropas, entre otros artículos.


Por tal motivo se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro preventivo de los elementos, siendo trasladados hasta la dependencia policial, donde iniciaron una investigación para determinar la verdadera procedencia de todos los elementos.

