En plena madrugada trasladaba costosos objetos de procedencia dudosa

Durante la madrugada de este miércoles y en recorrida de prevención de ilícitos personal de la Comisaría de Distrito Paso de la Patria, demoraron a un joven en pleno traslado de varios elementos cuya procedencia no supo justificar.



En poder de esta persona, que además posee amplios antecedentes delictivos, procedieron al secuestro de una máquina hormigonera, herramientas, y una mochila con varias ropas, entre otros artículos.



Por tal motivo se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro preventivo de los elementos, siendo trasladados hasta la dependencia policial, donde iniciaron una investigación para determinar la verdadera procedencia de todos los elementos.