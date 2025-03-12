Un joven golpeó a su propia madre y le robó un televisor de 42 pulgadas

Luego de un rápido accionar policial, demoraron a un joven tras la denuncia de su mamá por haber sido agredida físicamente por su propio hijo, al que acusó de la sustracción de un televisor de 42 pulgadas, en un hecho ocurrido en un domicilio de calle Marechal casi José Morelos, de la Capital correntina.

Personal policial de la guardia de prevención de la Comisaría 16° Urbana tomó conocimiento a través de un llamado al Sistema Integral de Seguridad 911 de la denuncia de una mujer de haber sido golpeada y agredida por su propio hijo quien al parecer se hallaba alcoholizado.

Describió que luego del acto de violencia le sustrajo su televisor plasma de 42 pulgadas que estaba empotrado en la pared de su habitación.Como primera medida, solicitaron asistencia médica para la mujer, para luego avanzar con la aprehensión del acusado, quien por esas horas había regresado a la casa a dormir, según describió su padre.Fue demorado y traslado a la comisaría 16°.Continuaron con la investigación que los condujo hasta una vivienda del barrio Popular, donde una mujer hizo entrega voluntaria del televisor sustraído. La Fiscalía en turno tiene las actuaciones legales.