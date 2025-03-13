Ratificaron la sentencia a un expolicía y otras tres personas por abigeato

El Superior Tribunal de Justicia resolvió rechazar los recursos de casación y confirmar la sentencia original, del Tribunal de Juicio de Goya contra un expolicía y otras tres personas por los delitos de “abigeato agravado y tenencia de arma de fuego sin autorización”.

Se trata del exsuboficial Sergio Octavio Borda, quien recibió una sentencia de siete años de prisión en un veredicto dictado el 8 de marzo de 2024.

En la ocasión, su esposa Norma Itatí Contreras, su primo Sebastián Gustavo Borda y la esposa de este, Ana Lidia Romero, recibieron la pena de seis años de prisión efectiva.

Ese fallo de primera instancia fue ratificado en una resolución del máximo tribunal.

Según expresa la resolución a Sergio Borda se le imputan los delitos de abigeato doblemente agravado y tenencia de arma de fuego sin autorización legal.

Se lo considera además coautor del delito de abigeato y autor material del delito de tenencia de armas.

El dictamen del Ministerio Público concluye que no se advierten arbitrariedades ni afectaciones a las normas de la sana crítica en la sentencia acusatoria.

Se valora la tenencia ilegítima de arma de fuego sin autorización legal respecto a Gustavo Sebastián Borda, Norma Itatí Contreras y Analía Romero, recomendando el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa y la aplicación de la pena requerida por el Fiscal.

La plataforma fáctica del hecho establece que entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2023, los acusados, a bordo de un vehículo Chevrolet Agile, participaron en un plan común donde dos de ellos faenaban y los otros dos alumbraban con linternas. Este hecho se considera suficiente para establecer la coautoría de los imputados en el delito en cuestión. La descripción de los hechos es fundamental para el análisis de la responsabilidad penal de los acusados.