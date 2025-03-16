Allanamientos: incautaron más de 200 celulares y detuvieron a dos personas

La Policía de Corrientes informó este domingo que secuestraron más de 200 celulares y detuvieron a tres personas tras dos allanamientos en la capital correntina.

El primer procedimientos, lo efectuaron en un domicilio ubicado por calle Las Heras al 2.200, lugar donde hallaron 208 celulares de distintas marcas y modelos, como así también 12 tablets.

Por el hecho, detuvieron a un hombre que no supo justificar la procedencia de lo encontrado.

Posteriormente, en otro inmueble ubicado por calle Los Araucanos N° 3.800, se llevó a cabo el segundo allanamiento, donde demoraron a otro mayor de 26 años de edad.

Al respecto, las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.

