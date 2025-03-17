Una funcionaria atacó a balazos el auto de su esposo en Corrientes

Una funcionaria atacó a balazos el auto de su esposo en la localidad correntina de Perugorria, informaron este lunes fuentes policiales.

Según la información inicial, el hecho se registró en una estancia donde la Asesora Legal y Técnica del Municipio encontró a su pareja con una Concejal de dicha localidad.

Producto de esto, la mujer atacó a balazos y atropelló la camioneta de su esposo, quien es un reconocido hacendado en la localidad.

Tras el incidente, se efectuaron las denuncias correspondientes entre las partes y todos quedaron bajo orden de restricción de acercamiento hacia los otros involucrados.

Por el momento se desconocen mayores detalles y actuaciones de la Justicia en relación al hecho.