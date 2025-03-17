¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Club de Regatas Corrientes suba del dólar Justicia de Corrientes
Club de Regatas Corrientes suba del dólar Justicia de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Escándalo político

Una funcionaria atacó a balazos el auto de su esposo en Corrientes

El hecho se registró en las últimas horas en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 17 de marzo de 2025 a las 10:02

Una funcionaria atacó a balazos el auto de su esposo en la localidad correntina de Perugorria, informaron este lunes fuentes policiales. 

Según la información inicial, el hecho se registró en una estancia donde la Asesora Legal y Técnica del Municipio encontró a su pareja con una Concejal de dicha localidad. 

Producto de esto, la mujer atacó a balazos y atropelló la camioneta de su esposo, quien es un reconocido hacendado en la localidad. 

Tras el incidente, se efectuaron las denuncias correspondientes entre las partes y todos quedaron bajo orden de restricción de acercamiento hacia los otros involucrados.

Por el momento se desconocen mayores detalles y actuaciones de la Justicia en relación al hecho. 

 

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD