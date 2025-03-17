Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en un parador 

La Policía de Corrientes informó este lunes que murió un hombre que sufrió una descarga eléctrica en un parador en la localidad correntina de Ituzaingó.

Efectivos policiales fueron alertados de que en un parador se encontraba una persona que había sido alcanzado por una por una descarga eléctrica.

Ante el hecho, los policías acudieron al lugar y hallaron muerto a un hombre 31 años de edad.

La información inicial es que el hombre falleció a causas de una descarga eléctrica tras haber mantenido contacto con un perfil de hierro que poseía electricidad.

Al respecto, se llevan a cabo las diligencias y trámites de rigor del caso, dándose intervención a la autoridad judicial correspondiente; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este lamentable hecho.