Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
CORRIENTES

La Policía despide al Suboficial Mayor Carlos Humberto Casafus

Por El Litoral

Martes, 18 de marzo de 2025 a las 12:47

La Policía de Corrientes despide al Suboficial Mayor, Carlos Humberto Casafus, quien murió el lunes.

Sobre el hecho, el ministro de Seguridad, Dr. Alfredo Vallejos, el Subsecretario de Seguridad, Comisario General, Osvaldo de los Santos García, el jefe de la Policía, Comisario General, Licenciado Miguel Ángel Leguizamón, el Subjefe, Comisario General Walter Darío Aceval, directores generales y los integrantes de la Banda de Música de la Policía de Corrientes, envían sus sinceras condolencias a la familia y amigos de Casafus.

Además, el saludo se extiende desde el personal activo y en situación de retiro, por la vasta trayectoria de Casafus en la fuerza policial.

