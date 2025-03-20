¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes
Municipalidad de Corrientes Municipalidad de Paso de los Libres puente Chaco-Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
LA POLICIA FEDERAL LO UBICO EN GOYA

Detuvieron a un hombre que era buscado por abuso sexual desde hacía cinco meses

Por El Litoral

Jueves, 20 de marzo de 2025 a las 20:36

En la ciudad de Goya, ubicaron y detuvieron a un hombre sobre el que pesaba una orden de captura vigente desde octubre del año pasado en el marco de una causa por abuso sexual simple, tramitada desde el Juzgado de Instrucción N° 5 de la ciudad de Corrientes.


El procedimiento llevó a cabo la División Unidad Operativa Federal Corrientes de la Policía Federal Argentina.


De acuerdo con los datos aportados, el arresto se concretó tras un extenso trabajo investigativo por parte de la unidad policial, que permitió localizar al imputado en una zona específica de la ciudad. 
Con el objetivo de evitar su fuga, se montó un operativo en los alrededores.


El detenido fue trasladado en un móvil policial hacia la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia. 


Las autoridades judiciales fueron notificadas de inmediato, y el caso continúa en manos del juzgado interviniente.


La tarea se encuadra en una función específica de la fuerza federal con respecto a la lucha contra los delitos sexuales y la violencia de género en la provincia de Corrientes.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD