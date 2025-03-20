Detuvieron a un hombre que era buscado por abuso sexual desde hacía cinco meses

En la ciudad de Goya, ubicaron y detuvieron a un hombre sobre el que pesaba una orden de captura vigente desde octubre del año pasado en el marco de una causa por abuso sexual simple, tramitada desde el Juzgado de Instrucción N° 5 de la ciudad de Corrientes.



El procedimiento llevó a cabo la División Unidad Operativa Federal Corrientes de la Policía Federal Argentina.



De acuerdo con los datos aportados, el arresto se concretó tras un extenso trabajo investigativo por parte de la unidad policial, que permitió localizar al imputado en una zona específica de la ciudad.

Con el objetivo de evitar su fuga, se montó un operativo en los alrededores.



El detenido fue trasladado en un móvil policial hacia la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la justicia.



Las autoridades judiciales fueron notificadas de inmediato, y el caso continúa en manos del juzgado interviniente.



La tarea se encuadra en una función específica de la fuerza federal con respecto a la lucha contra los delitos sexuales y la violencia de género en la provincia de Corrientes.