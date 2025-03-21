Condenan a un padre y a una tía de una menor por abuso y explotación laboral

El Tribunal de Juicio de la ciudad correntina de Mercedes dictó este jueves penas de 6 y 10 años de prisión para el padre y la tía de una menor, quien fue víctima de abuso y explotación laboral en una zona rural dicha localidad.

El jueves finalizó el juicio de cesura, donde se confirmaron las condenas tras un proceso judicial que conmocionó a la comunidad local.

El tribunal, presidido por el Dr. Jorge Alberto Troncoso, y con la participación de los vocales Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, resolvieron aplicar penas de 10 años para el padre, C.G., y de 6 años para la tía, J.M.G., ambos acusados de reducción a servidumbre y abuso sexual con acceso carnal.

El fiscal del caso, Dr. Adrián Aurelio Casarrubia, había solicitado penas de 14 años para el padre y 7 años y 6 meses para la tía. Por su parte, las defensas pidieron la aplicación de las penas mínimas previstas para los delitos, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de los acusados.

EL CASO:

El pasado martes, el tribunal encontró responsables a ambos acusados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y reducción a servidumbre. Sin embargo, las penas impuestas fueron inferiores a las solicitadas por la fiscalía debido a un ajuste en función de los parámetros legales establecidos.

El Tribunal también destacó el contexto socio-cultural y el nivel de formación de los responsables, quienes viven en una zona rural y carecen de educación formal. Aunque esta condición fue presentada como atenuante, el tribunal subrayó que el daño causado a la víctima, tanto físico como psicológico fue significativo y no se puede desvincular de las acciones de ambos imputados.

En su intervención, el presidente del Tribunal explicó que la duración de los maltratos y el daño psicológico a la niña fueron factores determinantes para la decisión, destacando la grave vulnerabilidad en la que fue colocada por sus familiares. Además, se señaló que ambos responsables contribuyeron igualmente al daño sufrido por la menor.

El Tribunal también subrayó la importancia de una pronta intervención en casos similares, recomendando que el Ministerio Público Fiscal sea alertado inmediatamente ante la sospecha de delitos de esta naturaleza.

Se espera que los fundamentos completos de la sentencia se den a conocer en los próximos días.