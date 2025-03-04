Pasaba un patrullero y demoró a un joven que acababa de robar en una casa

Minutos antes de las 5 de este martes, la Policía aprehendió a un joven después que salía de robar en la casa de un vecino del barrio Doctor Montaña, quien sorprendió al ladrón en el patio trasero y lo puso en fuga.

El sospechoso saltó el muro y cuando escapaba con un termo, fue demorado por un móvil policial que realizaba recorridas por la zona en prevención de delitos.Fue aprehendido del ciudadano Axel Matias V. (alias) "Caniche", 21 años el cual según se supo posee antecedentes por varios hechos delictivos en la zona.Quedó a disposición de la Fiscalía en turno.