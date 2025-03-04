¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Romina Yan Gustavo Valdés Juan Aguirre Lanari
Romina Yan Gustavo Valdés Juan Aguirre Lanari
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OPERATIVO EN LA MADRUGADA

Pasaba un patrullero y demoró a un joven que acababa de robar en una casa

Un vecino alertó de que una persona le sustrajo un termo del patio y huyó tras saltar un muro
 

Por El Litoral

Martes, 04 de marzo de 2025 a las 21:08

Minutos antes de las 5 de este martes, la Policía aprehendió  a un joven después que salía de robar en la casa de un vecino del barrio Doctor Montaña, quien sorprendió al ladrón en el patio trasero y lo puso en fuga.


El sospechoso saltó el muro y cuando escapaba con un termo, fue demorado por un móvil policial que realizaba recorridas por la zona en prevención de delitos. 
Fue aprehendido del ciudadano Axel Matias V. (alias) "Caniche", 21 años el cual según se supo posee antecedentes por varios hechos delictivos en la zona.
Quedó a disposición de la Fiscalía en turno.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD