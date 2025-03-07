Interceptaron a cazadores furtivos con armas sin papeles, chanchos y carpinchos faenados

Tres cazadores, dos de ellos oriundos de Buenos Aires, fueron demorados en la localidad de Libertador con chanchos y carpinchos, ya faenados, así como con diversas armas de fuego, sin documentación ni permisos de caza.

Se trató de un operativo conjunto realizado en la tarde de este viernes entre personal de Fauna y Flora de la Provincia y de la Comisaría de la localidad de Libertador, según publicó el portal Actualidad Esquina.

En tareas de coordinación y en base a informes de inteligencia, los efectivos montaron un control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Provincial 126 en el acceso a Libertador, ya que tenían conocimiento del accionar de cazadores en la zona procedentes de Buenos Aires y Esquina, que se hallaban en la Quinta Sección Cuchillas, revelaron.

Al cabo de un rato, visualizaron un automóvil color gris, que traladaba una piragua en la parte superior del rodado. Cuando intentaron identificarlos, el chofer giró en "U" y se dio a la fuga en dirección a la Ruta Provincial 52, por lo cual se inició un seguimiento que se extendió por unos 10 kilómetros hasta que lograron interceptarlo en paraje La Casualidad.La Policía con Fauna y Flora iniciaron una requisa de un Chevrolet Agile, identificando primeramente a sus ocupantes tres hombres, de 46, 45 y 32 años, domiciliados en Buenos Aires y en Libertador.Además, hallaron una carabina calibre 22, un aire comprimido calibre 6.35. Del baúl incautaron un chancho y dos carpinchos todos faenados. Carecían de las licencias de cacería, y del permiso del dueño del campo donde habrían ejercido la actividad. Llevaban dos redes de pesca, y una piragua con motor de 5 hp. Las personas fueron demoradas por disposición de la Fiscalía Rural de Esquina por infracción a la ley 22421 de caza y por portación ilegal de armas de fuego.