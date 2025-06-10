Un menor sustrajo ropa de un tendal y lo detuvieron

La Policía de Corrientes detuvo este martes a la madrugada a un menor de 15 años, quien robo prendas de vestir de una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre la presencia de un joven de 15 años quien fue sorprendido mientras sustraía ropa del tendal de una vivienda.

Tras la descripción brindada por los denunciantes, los uniformados desplegaron un intenso rastrillaje por la zona. Como resultado del operativo, lograron localizar al adolescente, quien tenía en su poder una bolsa con las prendas que habrían sido robadas minutos antes.

El menor fue demorado en el lugar y posteriormente trasladado, junto a los elementos recuperados, a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la autoridad fiscal de turno.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del hecho y si el menor estaría involucrado en otros ilícitos similares.