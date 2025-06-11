Sorprendieron a jóvenes con arma por sospecha de participar de un robo

En la madrugada de este miércoles, demoraron a dos personas en el barrio Primera Junta de la ciudad, sospechados de participar de un robo. Personal de la Comisaría 19° Urbana investigaban un delito cuando observaron a un individuo sospechoso junto a una motocicleta Guerrero modelo Trip de 110cc de color negra.

El individuo, identificado como Franco David L. con domicilio en el barrio Loma Linda, no pudo acreditar la propiedad de la motocicleta ni justificar su presencia en el lugar. Tras una requisa, se secuestraron preventivamente un cuchillo y una batería, de dudosa procedencia.

Después de analizar material fílmico aportado por el denunciante, se determinó que la motocicleta secuestrada podría estar relacionada con el hecho investigado. La vestimenta y el casco del conductor coincidían con las imágenes de los videos aportados.

Luego, la policía logró identificar y aprehender a un segundo sospechoso, Sebastián Alexis S., quien se encontraba en la calle Andalucía y Castelli. La vestimenta del segundo sospechoso coincidía con la observada en la secuencia fílmica, lo que sugiere su participación en el delito.Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor y esclarecer la causa. La investigación continúa para determinar la procedencia de los objetos secuestrados y esclarecer el hecho denunciado.Los demorados y las cosas secuestradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía en turno.