Insólito: se hacía pasar por Policía con credecial trucha

n Un un joven de 27 años fue aprehendido por “usurpación de título”, después que se presentó en la Jefatura de Policía con intenciones de realizar un trámite con una credencial trucha.

El hombre, oriundo de la ciudad de Esquina, se hacía pasar por oficial ayudante de la institución y fue aprehendido de manera inmediata bajo la acusación de "usurpación de título y honores", según dispuso la Fiscalía en turno.

Fue trasladado a la Comisaría Primera Urbana, donde quedó alojado a la espera del avance del proceso judicial.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde cuando Roberto David González se presentó junto a su pareja para realizar un trámite administrativo y solicitar una entrevista con el propio Jefe de la Policía, lo cual le valió que muestren sus credenciales.

En ese momento, se tomaron sus datos y se verificó que la mujer era efectivamente suboficial de la fuerza provincial con prestación de servicio en la Comisaría de Carlos Pellegrini. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula al comprobar que la documentación presentada por González era falsa y que ostentaba un cargo que no le correspondía.

La Fiscalía ordenó el inicio de una causa judicial por usurpación de título y uso de documento público falso, delito penado por el Código Penal Argentino.