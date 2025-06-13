Jueza Pozzer Penzo: “Vamos a seguir investigando hasta esclarecer el caso”

La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo que está al frente de la investigación por la desparición de Loan Danilo Peña afirmó con contundencia de que “vamos a seguir hasta esclarecer el caso”.

“Nosotros tenemos que seguir investigando hasta el esclarecimiento absoluto de lo que ocurrió y el hallazgo o paradero del menor. En esto quiero destacar que las investigaciones de búsqueda de niños desaparecidos son muy complejas a nivel país e internacionalmente”, puntualizó este viernes ante Radio Mitre.

Añadió que "sintéticamente nosotros continuamos la instancia de instrucción porque la elevación a juicio ha sido parcial en relación a 17 personas que cuentan con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes".

Planteó que “siete de ellos por la presunta sustracción y ocultamiento del menor y los restantes 10 por supuestos hechos de encubrimiento y otras figuras que fueron investigados conexas y después se acumularon a pedido de los fiscales del caso, que también llevan la investigación”, agregó. “Nosotros esperamos tener novedades. Obviamente, si es por nosotros, lo antes posible”, puntualizó con respecto a datos certeros sobre Lan.