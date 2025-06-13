¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
JUZGADO FEDERAL DE GOYA

Jueza Pozzer Penzo: “Vamos a seguir investigando hasta esclarecer el caso”

La magistrada remarcó el compromiso judicial por esclarecer la desaparición de Loan.

Por El Litoral

Viernes, 13 de junio de 2025 a las 21:35

La jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo que está al frente de la investigación por la desparición de Loan Danilo Peña afirmó con contundencia de que “vamos a seguir hasta esclarecer el caso”.
“Nosotros tenemos que seguir investigando hasta el esclarecimiento absoluto de lo que ocurrió y el hallazgo o paradero del menor. En esto quiero destacar que las investigaciones de búsqueda de niños desaparecidos son muy complejas a nivel país e internacionalmente”, puntualizó este viernes ante Radio Mitre.
Añadió que "sintéticamente nosotros continuamos la instancia de instrucción porque la elevación a juicio ha sido parcial en relación a 17 personas que cuentan con procesamiento confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes".
Planteó que “siete de ellos por la presunta sustracción y ocultamiento del menor y los restantes 10 por supuestos hechos de encubrimiento y otras figuras que fueron investigados conexas y después se acumularon a pedido de los fiscales del caso, que también llevan la investigación”, agregó. “Nosotros esperamos tener novedades. Obviamente, si es por nosotros, lo antes posible”, puntualizó con respecto a datos certeros sobre Lan.

