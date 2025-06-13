Mazzei: “Hay 17 detenidos y buscamos que algunos de ellos se quiebren”

José Mazzei es un perito de Chubut que acompaña a la familia de Loan Peña desde los primeros días. “El valor más preciado es la verdad, pero hay 17 detenidos y son los principales responsables, tarde o temprano entendemos que se pueden llegar a quebrar en el juicio. Hemos realizado algunos planteos, pero hasta ahora no hemos obtenido la respuesta esperada”, admitió ante el programa Sin Frenos.



Remarcó que “buscamos a Loan con vida, sano y salvo, con ese slogan nos movemos” y añadió que a diario realizan dos horas de videollamadas con el equipo jurídico de Alejadro Vecchi.

Destacó que “se hizo una reserva de imputación por homicidio agravado”, lo cual abre una puerta a futuro que “en caso de que se de el peor final del niño, los imputados tendrán que pasar más años de prisión”, advirtió.



Sobre la jueza federal a cargo de la investigación Cristina Pozzer Penzo, Mazzei admitió: “Estamos orgullosos que nos haya tocado una jueza así, sería irresponsable y desagradecido hablar mal de ella. Pone lo que hay que poner, está dejando la piel en el caso, evidentemente hay intereses”, sostuvo.

Sobre el hecho de que hasta el momento ningun imputado haya colaborado opinó que “hay un trabajo importante de los abogados, para que todos sigan sin quebrarse”, puntualizó.