Encontraron muerto a un adolescente en un domicilio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este lunes que investigan el caso de un adolescente de 14 años que fue hallado sin vida en en su vivienda del barrio Tiro Federal, en la localidad de Monte Caseros.

El lamentable hallazgo ocurrió en horas del domingo en un domicilio ubicado sobre el pasaje Timboy, y fue el propio hermano del menor quien descubrió la escena y dio aviso a las autoridades.

De inmediato, intervino personal de la Comisaría Primera, que confirmó el fallecimiento y activó el protocolo correspondiente.

Hasta el lugar se trasladó el fiscal de turno, Ricardo López Ruiz, quien encabezó las primeras diligencias junto a peritos y efectivos de Criminalística, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue local para la realización de la autopsia y demás estudios forenses.

La investigación continúa en curso para determinar las causas y el contexto en que se produjo la muerte.