PREVECION COMISARIA SEPTIMA URBANA

Se movilizaba en una moto robada y fue demorado en un control

Se trata de una Honda Tornado que era requerida desde 2023 por un asalto a mano armada.

Por El Litoral

Martes, 17 de junio de 2025 a las 20:46

En un control vehicular realizado por la Comisaría Séptima Urbana en  la esquina de calles Ibera y Rafaela demoraron a un ciudadano que se desplazaba en una motocicleta Honda Tornado sin dominio colocado y sin documentación.
Tras consultas con la División Antiarrebatos y la Dirección de Investigación Criminal, se constató que el rodado tenía un pedido activo de secuestro por robo calificado desde diciembre de 2023.


La denuncia había sido radicada por una persona que denunció un asalto a mano armado, ocurrido en la interseccion de  Avenida IV Centenario y calle Cabeza de Vaca.
La Fiscalía dispuso iniciar actuaciones judiciales por supuesto delito de receptación de elementos de dudosa procedencia. La situación legal del demorado será resuelta luego de su identificación. La motocicleta recuperada será entregada a su propietario luego de las pericias correspondientes.

