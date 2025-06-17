Se movilizaba en una moto robada y fue demorado en un control

En un control vehicular realizado por la Comisaría Séptima Urbana en la esquina de calles Ibera y Rafaela demoraron a un ciudadano que se desplazaba en una motocicleta Honda Tornado sin dominio colocado y sin documentación.

Tras consultas con la División Antiarrebatos y la Dirección de Investigación Criminal, se constató que el rodado tenía un pedido activo de secuestro por robo calificado desde diciembre de 2023.

La denuncia había sido radicada por una persona que denunció un asalto a mano armado, ocurrido en la interseccion de Avenida IV Centenario y calle Cabeza de Vaca.La Fiscalía dispuso iniciar actuaciones judiciales por supuesto delito de receptación de elementos de dudosa procedencia. La situación legal del demorado será resuelta luego de su identificación. La motocicleta recuperada será entregada a su propietario luego de las pericias correspondientes.