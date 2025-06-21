Corrientes: un conductor dormía en su auto en plena avenida y dio positivo en alcoholemia

La Policía de Corrientes informó que en la madrugada de este sábado encontraron a un conductor dormido en su auto en plena vía pública y en medio de la calle frente a un semáforo. Tras un rápido accionar, le realizaron un test de alcoholemia y dio positivo. El hecho sucedió en avenida Maipú y calle Guayquiraró de la ciudad capital.

Tras recibir el alerta al 911, personal policial se trasladó a la avenida donde estaba el rodado estacionado e intentaron dialogar con el conductor, quien permanecía dormido. Luego de varios intentos, lograron despertarlo y realizaron test de alcoholemia. El resultado arrojó un resultado positivo 1.60 g/L, valor que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

El joven fue identificado como C. Raúl, de 25 años, y el rodado era un Chevrolet Corsa Classic blanco, de tres puertas.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro preventivo del vehículo, mientras que el conductor fue notificado y quedó a disposición de las autoridades competentes.

