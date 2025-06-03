Un hombre buscado por abuso sexual cayó con cigarrillos de contrabando

Una pareja oriunda de Corrientes fue demorada en las últimas horas dell lunes en un operativo realizado por efectivos de la División C.O.M., con una carga ilegal de cigarrillos de contrabando valuada en más de 2 millones de pesos.

Además, se comprobó que el hombre tenía un pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual.

El operativo se realizó luego que los agentes observaron a un hombre y una mujer junto a tres bultos de color negro en la vía pública. Al intentar identificarlos, ambos se mostraron agresivos, lo que motivó la inmediata demora de los sospechosos.

Luego de controlar la situación, los uniformados constataron que se trataba de un hombre de 34 años y una mujer de 26, ambos provenientes de la provincia de Corrientes.

En los bultos que transportaban se hallaron 150 cartones de cigarrillos de dudosa procedencia, sin ningún tipo de documentación respaldatoria, según indicó el portal DataChaco.Posteriormente intervino personal de Aduana, que ordenó el secuestro de la mercadería por tratarse de una infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), en tanto que estimaron el valor del cargamento en 2.200.000 pesos.Además, al consultar el sistema federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), se detectó que el hombre tiene una medida restrictiva vigente y un pedido activo por una causa judicial por "Abuso sexual con acceso carnal", radicada en el Juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes desde el año 2018.