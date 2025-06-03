Un joven fue aprehendido tras amenazar a su madre y agredir a la policía

Un incidente violento se registró en un domicilio ubicado en el Barrio Dr. Montaña, donde un joven de 24 años protagonizó un episodio de violencia contra su madre y la policía que acudió al lugar.

Según se informó, el Servicio Integral de Emergencia 911, pidió apoyo al personal de la Comisaría 14° Urbana que se dirigió al domicilio, que fue recibido por la madre del sospechoso, quien solicitó su ingreso de inmediato.

Al entrar, los agentes observaron que el joven tenía un cuchillo en el bolsillo trasero y amenazaba con prender fuego la casa.

Cuando los efectivos intentaron dialogar, el joven se volvió agresivo y comenzó a lanzar golpes de puño y patadas contra los policías. Tras un forcejeo, lograron reducirlo utilizando la fuerza mínima necesaria. Un sargento ayudante de apellido Recalde sufrió lesiones cortantes en ambas manos durante el enfrentamiento.

El joven fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. La víctima, de 49 años, radicó una denuncia penal. El fiscal de turno de la Ufic N° 6 ordenó iniciar actuaciones de oficio por "Atentado y resistencia a la autoridad agravado", "Amenazas" y "Lesiones leves agravadas por el vínculo".El aprehendido, quedó a disposición del magistrado interviniente