Brasileño fue condenado a 7 años de prisión por abuso sexual

Un ciudadano brasileño fue condenado en Santo Tomé a 7 años y 10 meses de prisión al quedar comprobada su participación en un delito de abuso sexual denunciado en el mes de junio del 2023 en esa ciudad fronteriza.

El Tribunal Unipersonal de la jueza María Alejandra Petrucci, presidió el debate que comenzó el jueves 29, continuó el viernes 30, y concluyó este lunes 2 de junio, con la condena al brasilero oriundo de Lanjeado (Río grande do Sul), según confirmó el portal Santotome online.

De acuerdo con las fuentes consultadas, declararon varios testigos y peritos a lo largo de las audiencias y además se aportaron filmaciones que dieron cuenta del caso, que no fue público ya que se trató de un hecho de abuso sexual.

En cuanto a los hechos, describieron que se produjeron en cercanías del Club Avanti Hermandad por calle Patricio Beltrán en el año 2023, en un automóvil con patente brasileña que tenía todos los vidrios polarizados.

Sobre el acusado, fue detenido el 30 de julio del 2023, quien se encontraba viviendo en Santo Tomé ya que estudiaba una carrera universitaria.

Una vez que la condena quede firme será trasladado hacia la Unidad Penal N° 1 de Corrientes Capital.