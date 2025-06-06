Siete imputados van a juicio por la desaparición de Loan

En tiempo récord, la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo decidió, tras el pedido de la Fiscalía Federal, elevar a juicio la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña (6) a casi un año del hecho, ocurrido el 13 de junio del 2024 en la localidad de 9 de Julio.

En consecuencia, este viernes el expediente físico 2157 fue trasladado desde Goya hacia el Tribunal Oral Federal en la ciudad de Corrientes, sgún confirmó el periodista Juan Cruz Velásquez.

Montaron un amplio operativo con vehículos y efectivos de distintas fuerzas nacionales "por razones de seguridad" para vigilar la valiosa documentación.

Por ello, una vez que se fije fecha estarán sentados en el vanquillo, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez y Walter Adrián Maciel, quienes enfrentarán cargos por la sustracción y ocultamiento del menor, en los términos del artículo 146 del Código Penal de la Nación.

La resolución, firmada por la jueza a cargo del Juzgado Federal de Goya, se produce tras una extensa investigación que incluyó la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la querella particular representada por los padres de Loan Peña.

El expediente principal acumula más de 90 cuerpos y decenas de legajos conexos, y fue declarado listo para la etapa de debate oral.