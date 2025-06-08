Policía salvaron la vida de una menor que se estaba ahogando

La Policía de Corrientes informó que el sábado efectivos socorrieron a una menor de edad que se ahogaba en la localidad de Berón de Astrada.

Efectivos que se encontraban asignados a tareas de prevención de delitos durante las recorridas a la novena y misas de las fiestas patronales de San Antonio de Padua, fueron alertados por una mujer mayor de edad, identificada como R. Chavez, quien buscaba ayuda para socorrer a su hija de 12 años.

La menor, identificada como A. Mendieta se encontraba atragantada con algo que ingirió momentos antes. De tal manera que los oficiales acudieron a la ayuda de la niña que se encontraba en la plaza central, ubicada en calle Pedro Bernardo Sánchez y 9 de Julio, donde se celebraba la misa.

Los efectivos solicitaron la presencia del personal de salud del Hospital J.R. Vidal de la localidad, al notar que la vida de la menor estaba bajo riesgo. Mientras tanto uno de los policías ejecutó las maniobras Heimlich para provocar la expulsión del objeto que obstruía las vías de la menor, volviendo a tomar una coloración normal de su piel, pues sufría de hipoxia.

Tras la llegada del personal médico se procedió al traslado de la menor, junto a su madre, al hospital local, donde fue puesta bajo revisión. Desde el nosocomio se informó que Chavez se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado se destaca la rápida reacción de la Oficial Sub Ayudante, Florencia Victoria Maciel, el Sargento Ayudante, Ubaldo Ramón Aquino, el Sargento Primero Lorena Itati Zacarías y la Sargento Estefanía Belén Suarez, quienes pudieron salvar la vida de la menor de edad.

